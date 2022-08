Bitorzolute come certe dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bitorzolute come certe dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NODOSE

Significato/Curiosita : Bitorzolute come certe dita

La poliarterite nodosa, anche chiamata malattia di kussmaul-maier, è una vasculite sistemica del giovane-adulto caratterizzata da infiammazione transmurale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con bitorzolute; come; certe; dita; Rane bitorzolute ; Hanno bucce bitorzolute ; Forte e sicura come una stretta di mano; Uccelli predatori come l aquila e il falco; Bianca come l avorio; Che cambia... come un X-Man; Argentati come i capelli di certe dive di un tempo; Il lavoro di certe agenzie di collocamento; Coperta con vimini... come certe sedie; Espressione d incerte zza; Improvvisa perdita di coscienza; Veniva chiamata la dea dalle rosee dita ; Hanno dita tutta pelle e niente ossa; Guadagnato dalla vendita ; Cerca nelle Definizioni