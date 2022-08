Bianca come l avorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bianca come l avorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EBURNEA

Significato/Curiosita : Bianca come l avorio

Il colore avorio. l'avorio è una tonalità di bianco "sporco", che ricorda l'omonimo materiale, ricavato dalle zanne di alcuni animali (come per esempio...

(disambigua). la locuzione "torre d'avorio" (o torre eburnea, frutto del latinismo turris eburnea) si trova per la prima volta nel cantico dei cantici... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

