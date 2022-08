Bevanda a base di coca cola e rum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda a base di coca cola e rum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CUBA LIBRE

Significato/Curiosita : Bevanda a base di coca cola e rum

Il long island iced tea è un cocktail a base di vodka, gin, rum bianco, tequila e triple sec presente nella lista iba. una leggenda abbastanza diffusa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cuba libre (disambigua). il cuba libre è un cocktail ufficiale iba, appartenente alla categoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con bevanda; base; coca; cola; Vendono la bevanda che si munge; _ ale: bevanda allo zenzero; Una bevanda agli agrumi senza zucchero; Agrume alla base di una nota bevanda amarognola; Una bibita a base di agrumi; Riportare ai valori di base , all inizio; Tempi in cui è suddivisa una partita di base ball; Una specialità salata o dolce a base di gelatina; Rum e coca Cola = Cuba __; Città sede di coca -Cola; Nascita della coca Cola; La gassosa della coca Cola; Dolore localizzato a livello muscola re; Ha circola to in Grecia fino a marzo 2002; Un sinonimo di articola zione; Finestroni circola ri tipici delle chiese gotiche;