Battaglia di terra una giornata molto gravosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Battaglia di terra una giornata molto gravosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMPALE

Significati, vedi battaglia di caporetto (disambigua). coordinate: 46°12'52n 13°38'33e / 46.214444°n 13.6425°e46.214444; 13.6425 la battaglia di caporetto...

Classificate secondo le condizioni operative in cui avvengono battaglia campale (fra due eserciti schierati in campo aperto) battaglia d'incontro (fra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con battaglia; terra; giornata; molto; gravosa; Sede italiana di una battaglia vinta da Napoleone; Il Giovane fu ucciso nella battaglia di Cunassa; La battaglia nella quale morì Davy Crockett; La località del Pisano nota per la battaglia ritratta in un trittico di Paolo Uccello; Territorio legato alla terra ferma da un solo lato; Quello di Jules Verne è al centro della terra ; La madre di William e Henry d Inghilterra ; I... fratelli della terra ; Scrisse La giornata d uno scrutatore; Lo è una giornata in cui non si è combinato nulla; Una giornata negativa; Coprono il cielo in una giornata uggiosa; Ne ha molto il riccone; Vino prodotto da uve molto mature; Posizione molto precaria; Fase in cui si sogna molto ; Pesante, gravosa ; Pesante, gravosa da farsi; gravosa da farsi; gravosa , impegnativa; Cerca nelle Definizioni