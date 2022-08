Attività fisica di corsa leggera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività fisica di corsa leggera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : JOGGING

Significato/Curiosita : Attivita fisica di corsa leggera

La corsa è un'attività fisica da sempre praticata dall'uomo ed è l'attività sulla quale si basa la maggioranza delle attività sportive. si definisce come...

Il jogging (dal verbo inglese to jog, letteralmente «procedere a balzi»), detto anche con lo pseudoanglicismo footing, è una corsa a passo lento, tipicamente...

