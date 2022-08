Antico magazzino delle città di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico magazzino delle città di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FONDACO

Significato/Curiosita : Antico magazzino delle citta di mare

Sindacabile. le città hanno collocazioni geografiche diverse. spesso sono sulla costa e hanno un porto, o sono situate nei pressi di un fiume, lago o mare, ottenendone...

Il fondaco (pron. fóndaco) è un edificio (o un complesso di edifici) di origine medievale, che nelle città di mare svolgeva funzioni di magazzino e, spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

