Altro nome di un Giuda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome di un Giuda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TADDEO

Significato/Curiosita : Altro nome di un giuda

giuda taddeo, o giuda di giacomo o giuda lebbeo (... – persia, 28 ottobre 70), è stato uno degli apostoli di gesù e primo catholicos di tutti gli armeni...

Looney tunes, vedi taddeo (personaggio). taddeo è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: addai femminile: taddea aramaico: thadday, thaddai... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con altro; nome; giuda; Tutt altro che astratta; Fiume che si riversa in un altro fiume; altro nome della tartaruga; Anziano quanto l altro ; Il nome dell antica Tokyo; Il nome dello Zidane del calcio; Il vero nome del pittore Tintoretto; Il nome del regista Kusturica; giuda per Gesù, Bruto per Cesare; Fu tradito da giuda ; Chi dipinse Bacio di giuda ; Il segnale del tradimento di giuda ; Cerca nelle Definizioni