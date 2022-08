Aloni scuri che compaiono nella zona perioculare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aloni scuri che compaiono nella zona perioculare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OCCHIAIE

Significato/Curiosita : Aloni scuri che compaiono nella zona perioculare

Per occhiaia, o più usato al plurale occhiaie, si intende la zona sotto gli occhi quando assume un colorito più scuro e bluastro. lo scurimento dell'area...

Altre definizioni con aloni; scuri; compaiono; nella; zona; perioculare; Pantaloni molto corti ed aderenti ing; Fodera per tasche di pantaloni ; Ha i pantaloni e si chiude all altezza del petto; Abito ecclesiastico con giacca, camicia, pantaloni ; Profonde oscuri tà; scuri di capelli o di pelle; Spiegare i punti oscuri ; scuri re le caselle del gioco qui accanto; Gli avvisi che compaiono sugli smartphone; compaiono ... invecchiando; compaiono sul telefono come promemoria; Macchie scure cutanee che compaiono in gravidanza; Accompagna la scopa nella rimozione dello sporco; nella crosta; nella scherma colpisce anche di taglio; Crede nella dottrina di Gesù; zona ... di rigore; La zona delimitata, produttrice esclusiva di un vino; zona del campo di rugby situata dietro le porte; La zona della pancia; Cerca nelle Definizioni