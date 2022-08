L agire del chirurgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agire del chirurgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPERARE

Significato/Curiosita : L agire del chirurgo

chirurgia da un'arte rischiosa (e quindi sottovalutata per questo), ad una capace dei risultati più sorprendenti. le professioni del chirurgo e del medico...

Propria lista basata su spews dopo settimane di continui attacchi. per operare una dnsbl è necessario disporre di un nome a dominio da utilizzare per... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con agire; chirurgo; Accetta i soprusi senza reagire ; Fa agire per conto terzi; agire per chi è in difficoltà; Prevedere, presagire ; Il chirurgo del cervello; Quelli del chirurgo sono bisturi o pinze; L intervento del chirurgo ; Strumento del chirurgo ; Cerca nelle Definizioni