Vino prodotto da uve molto mature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino prodotto da uve molto mature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASSITO

Significato/Curiosita : Vino prodotto da uve molto mature

Il porto, o vino di porto, è un vino liquoroso portoghese prodotto esclusivamente da uve provenienti dalla regione del douro, nel nord del portogallo,...

Sovramaturazione) tra vendemmia tardiva e passito: in termini molto semplici, il primo è un vino "poco" passito, il secondo è il passito classico. alcuni disciplinari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

