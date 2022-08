Vende in coni e in coppette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vende in coni e in coppette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GELATAIO

Significato/Curiosita : Vende in coni e in coppette

Percorrere più di 250 metri per prendere il gelato. a questo punto un gelataio decide di avvicinarsi un po' verso il centro della spiaggia allo scopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

