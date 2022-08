Si usa per contenere penne e matite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per contenere penne e matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASTUCCIO

Significato/Curiosita : Si usa per contenere penne e matite

(hb) per le linee più spesse. si possono utilizzare sia le tradizionali matite in legno, sia le matite formate da mina e portamina in metallo o plastica...

Un astuccio è un oggetto atto a contenere uno o più oggetti portatili di frequente utilizzo, ad esempio gli occhiali o le penne. un astuccio per penne... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

