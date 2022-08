Una forma di governo autoritario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una forma di governo autoritario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGIME

Dello stato: parlamento, governo e capo di stato; la forma di governo quindi attiene ai rapporti che si vengono a instaurare fra di essi e alle modalità con...

Messa a regime (di un impianto)"). regime supersonico regime turbolento regime transonico regime subsonico regime laminare regime ipersonico regime sinusoidale...

Altre definizioni con forma; governo; autoritario; Vende prosciutti, forma ggi e insaccati; Così è la casualità in ambito informa tico ing; Astuccio corneo che forma il becco degli uccelli; Il forma to del burro; Forma di governo ; Quello dei Ministri riunisce il governo ; La delega che il governo riceve dai suoi elettori; È propria di un governo sull orlo della crisi; L autoritario lo ha fermo; Lo è un leader che comanda in modo autoritario ; Per l autoritario non ce n è uno che tenga; L autoritario impone la propria; Cerca nelle Definizioni