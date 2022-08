Tutt altro che astratta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che astratta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONCRETA

Significato/Curiosita : Tutt altro che astratta

Macchina ram, che permette l'accesso casuale a posizioni di memoria indicizzati o la più nota macchina astratta c. una macchina astratta può anche riferirsi...

Ecc.). oltre a schaeffer, la musica concreta ebbe fra i suoi principali esponenti pierre henry. la musica concreta veniva realizzata adoperando un magnetofono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

