Lo è la torre di Pisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la torre di Pisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENDENTE

Significato/Curiosita : Lo e la torre di pisa

la torre di pisa (popolarmente conosciuta come torre pendente e, a pisa, il campanile o la torre) è il campanile della cattedrale di santa maria assunta...

Carico pendente è una espressione giuspenalistica utilizzata in italia per definire lo status di un soggetto nel momento in cui esso viene a trovarsi ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

