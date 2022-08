La sua presa diede inizio ad una nota rivoluzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua presa diede inizio ad una nota rivoluzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BASTIGLIA

Significato/Curiosita : La sua presa diede inizio ad una nota rivoluzione

la rivoluzione ungherese del 1956, nota anche come insurrezione ungherese o semplicemente rivolta ungherese, fu una sollevazione armata di spirito antisovietico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bastiglia (disambigua). la bastiglia (in francese: bastille saint-antoine) fu una grande fortezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

