Studio dei fenomeni luminosi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : OTTICA

Significato/Curiosita : Studio dei fenomeni luminosi

Sezioni fotometriche si occupavano dello studio dei fenomeni luminosi del tiro d'artiglieria, il rilevamento dei punti di scoppio e d'arrivo e soprattutto...

Nano-ottica occhiali ottico microscopio ottico cannocchiale telescopio aberrazione ottica ottica geometrica ottica fisica ottica non lineare ottica quantistica...

