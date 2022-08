Spetta al lavoratore in trasferta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spetta al lavoratore in trasferta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIARIA

Significato/Curiosita : Spetta al lavoratore in trasferta

Flessibilità lavorativa è un concetto teorico in base al quale un lavoratore non rimane costantemente al proprio posto di contratto di lavoro a tempo indeterminato...

La diaria è un quotidiano uruguaiano, con sede a montevideo. fondato il 20 marzo 2006, è una delle più recenti testate giornalistiche del paese. la diaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

