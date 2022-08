Un sinonimo di articolazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sinonimo di articolazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIUNTURA

Significato/Curiosita : Un sinonimo di articolazione

Vi è contiguità fra di loro. talvolta il termine portato è usato come sinonimo del portamento. il marcato, denota un'articolazione decisa e intensa. il...

Articolazione (disambigua). disambiguazione – "giuntura" rimanda qui. se stai cercando il concetto fonologico, vedi giuntura (linguistica). un'articolazione è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con sinonimo; articolazione; Un sinonimo di chiacchiere; sinonimo di infiammazione; sinonimo di antiquato; sinonimo di ministero come apparato amministrativo; Malattia dell articolazione del piede; articolazione mobile come quella della spalla; Difetto nell articolazione della parola; Osso che appartiene all articolazione del polso; Cerca nelle Definizioni