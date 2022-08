Risultato senza nemmeno un gol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risultato senza nemmeno un gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Risultato senza nemmeno un gol

In cadetteria, senza riuscire nemmeno questa volta a raggiungere la salvezza. nel 1993 dopo il fallimento dell'arezzo con l'aiuto di un comitato di tifosi...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con risultato; senza; nemmeno; risultato che soddisfa i due contendenti; Un risultato che travolge l avversario; risultato della frequenza dell onda luminosa; Indica il risultato della gara; Pontificano senza alcuna autorevolezza; Dispositivo o rete senza fili; Maglietta senza maniche; Top senza maniche; Non tua, sua nemmeno ; Non è mio e nemmeno suo; Il ragionamento sensato non ne fa nemmeno una; Non caldo ma nemmeno freddo; Cerca nelle Definizioni