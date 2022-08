Rimandare al mittente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimandare al mittente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RESPINGERE

Significato/Curiosita : Rimandare al mittente

Degli eroi iniziali insieme al re barbaro e alla regina degli arcieri, grazie al suo scudo è in grado di rimandare al mittente i danni subiti durante la...

È un modo di dire e un meme usato da adolescenti e giovani adulti per respingere o deridere gli atteggiamenti tipicamente associati alle persone nate nei...

Altre definizioni con rimandare; mittente; Preferisce rimandare la scelta politica; rimandare ad altra data; Si dice di impegno che non si può né rimandare né annullare; Avverbio per rimandare ; Febbre intermittente ; Una emittente nazionale; Astensione da cibo, c è quello intermittente ; Un emittente Tv; Cerca nelle Definizioni