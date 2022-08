Quello labiale tende a ripresentarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello labiale tende a ripresentarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HERPES

Significato/Curiosita : Quello labiale tende a ripresentarsi

L'herpes zoster non è la stessa malattia dell'herpes simplex, nonostante la somiglianza del nome (sia il virus della varicella zoster sia l'herpes simplex... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

