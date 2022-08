Quella di Russell è un esempio di indimostrabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Russell è un esempio di indimostrabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Quella di russell e un esempio di indimostrabilita

Auto-indimostrabile, e ciò implica, per la stessa definizione di auto-indimostrabilità che su(g(su)) non è dimostrabile, ma questo è il nostro enunciato p: p non è dimostrabile...

