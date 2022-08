Puri, schietti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Puri, schietti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Puri, schietti

Stati pensati come opposto dei fitts, laddove i primi posseggono ideali puri ma al tempo stesso sgraziati e carenti in materia di «equilibrio interiore»...

Angelo carlos pretti (1965) – ex calciatore brasiliano francesco pretti (1903-1988) – marciatore e dirigente sportivo italiano rinaldo pretti (1907-1989)...