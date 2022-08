Pontificano senza alcuna autorevolezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pontificano senza alcuna autorevolezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PAROLAI

Significato/Curiosita : Pontificano senza alcuna autorevolezza

Consultato il 07-11-2008 (archiviato dall'url originale il 20 ottobre 2008). spiegazione del significato di "wannabe" su parolaio.it, su parolaio.it.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con pontificano; senza; alcuna; autorevolezza; Dispositivo o rete senza fili; Maglietta senza maniche; Top senza maniche; Persona senza volontà; Senza alcuna pausa; Esce da una brutta situazione senza alcuna ferita; Verso che non ubbidisce ad alcuna metrica; Il regime politico in cui non è ammesa alcuna opposizione; Cerca nelle Definizioni