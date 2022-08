Ai polsi degli arrestati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ai polsi degli arrestati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANETTE

Il crimine di polsi, semplicemente crimine o provincia o commissione provinciale, nella criminalità organizzata calabrese, sarebbe la struttura di governo...

Il crimine di polsi, semplicemente crimine o provincia o commissione provinciale, nella criminalità organizzata calabrese, sarebbe la struttura di governo...

Citazioni sulle manette

Si portano ai polsi ; Contraddistinguono i polsi ni eleganti; Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi ; Strumenti per bloccare i polsi ; Le parti degli stami in cui si trovano i pollini; Astuccio corneo che forma il becco degli uccelli; Mito che racconta la nascita degli dei; Duplice... come la vita degli 007; arrestati nel movimento;