Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina - Cruciverba

Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BORRAGINE

Significato/Curiosita : Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina

Scientifico achillea millefolium l.) è una pianta della famiglia delle asteraceae, di tipo erbaceo, perenne e aromatica con rizoma ramificato e strisciante e fusto...

Contiene immagini o altri file su borragine wikispecies contiene informazioni su borragine augusto beguinot, borragine o borrana, in enciclopedia italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

