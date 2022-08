La pasta delle crostate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pasta delle crostate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La pasta delle crostate

la crostata è un dolce tipico italiano, composto da una base di pasta frolla ricoperto con confettura, crema o frutta fresca, con l'aggiunta di sottili...

La pasta frolla è molto calorica (400 kcal circa per 100 g). di paste frolle ne esistono di diversi tipi e per diversi utilizzi: pasta frolla per biscotti...