Particolare, non scontato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare, non scontato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORIGINALE

Significato/Curiosita : Particolare, non scontato

Avevano compiuto insieme una rapina a mano armata per la quale avevano scontato venti mesi nel carcere di rebibbia; izzo, inoltre, nel 1974 aveva violentato...

Autografo (periodico). disambiguazione – "originale" rimanda qui. se stai cercando il sigaro, vedi toscano originale. in filologia, un autografo (dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con particolare; scontato; particolare forma di aggregazione di microrganismi; Un particolare brandy francese; Di persona degna di particolare considerazione; Intontito, in particolare dai colpi ricevuti; Ridotto, scontato ; Chiaro, scontato ; Difettoso e per questo venduto a prezzo scontato ; In modo logico e scontato ; Cerca nelle Definizioni