Parità per ricette mediche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parità per ricette mediche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ANA

Significato/Curiosita : Parita per ricette mediche

Costi/benefici, orientandola in direzione delle molecole più economiche a parità di efficacia (come il lansoprazolo). uno studio condotto su larga scala...

ana celia de armas caso (l'avana, 30 aprile 1988) è un'attrice e modella cubana naturalizzata spagnola. ha debuttato come attrice nel 2006 nel film spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con parità; ricette; mediche; Si calciano se i supplementari finiscono in parità ; Indica parità nelle dosi; Indicava parità di dosi; Gara per risolvere una parità ; In alcune ricette si usa questo azoto; li giorno nelle ricette ; Identità di dosi nelle ricette ; L equivalenza nelle ricette ; Struttura per visite mediche e operazioni; Apparecchiature mediche per indagini polmonari; Studiano le cure mediche ; Avvolgere con delle garze mediche ; Cerca nelle Definizioni