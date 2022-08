La pallina del badminton - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pallina del badminton. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOLANO

Significato/Curiosita : La pallina del badminton

Il volano è un proiettile impiegato nel gioco del badminton. ha una forma conica aperta: il cono è composto da 16 piume infilate attorno ad una base di...

Batteria a volano – dispositivo elettromeccanico atto all'immagazzinamento di energia sotto forma di energia cinetica rotazionale volano – elemento strutturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

