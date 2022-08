Si occupa della peluria maschile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa della peluria maschile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BARBIERE

Significato/Curiosita : Si occupa della peluria maschile

Abluzioni e purificazioni anche estetiche come la rasatura dei capelli o della peluria corporea) e morale, tra cui l'astensione dai contatti sessuali, per...

Più famoso barbiere della storia, forse mai esistito in realtà, è le figaro, personaggio principale della famosa opera lirica il barbiere di siviglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con occupa; della; peluria; maschile; A teatro è occupa ta dal pubblico; Il diritto che si occupa delle norme dello Stato; Ricerca che si occupa di questioni pratiche; Se ne occupa l OPEC ed è noto come oro nero; La Tigre della Malesia dei romanzi di Salgari; La Paola agente immobiliare e volto della tv; Equivalente latino della dea Era; I monti principali della penisola italiana; Importante centro della civiltà minoica; peluria sulle palpebre; Una peluria noiosa; Ortaggio con foglie pungenti e peluria al centro; Grosso ragno ricoperto di peluria ; Il capo maschile di una stirpe; Nome maschile o colore verde-azzurro; In grammatica può essere maschile o femminile; Detto di parente che discende in linea maschile ; Cerca nelle Definizioni