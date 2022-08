Nome maschile o colore verde-azzurro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome maschile o colore verde-azzurro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GLAUCO

Significato/Curiosita : Nome maschile o colore verde-azzurro

Nell'occasione il succitato verde già visto nel 1954. dal terzo incontro nel 1911, quando venne adottato il colore azzurro per le maglie, e fino alla nascita...

Citazioni di o su glauco onorato wikimedia commons contiene immagini o altri file su glauco onorato glauco onorato, su animeclick.it. (en) glauco onorato, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con nome; maschile; colore; verde; azzurro; Rione fiorentino dal nome ... marino; nome in comune fra le razze di coniglio e di gatto; Il nome del divo Valentino; Città a cui è legato il nome di Elvis Presley; In grammatica può essere maschile o femminile; Detto di parente che discende in linea maschile ; Personaggio maschile della saga fantasy Fantaghirò; Voce maschile tra il basso e il tenore; Un vino, un colore e una città; Pregiato minerale dal colore cereo; Università americana il cui colore è il cremisi; Adattare al colore dell ambiente; È verde fuori e rossa dentro; L orco verde dei film che sposa la principessa Fiona; Squadra di calcio emiliana neroverde ; Quella senza piombo è nota come verde ; Gemma azzurro gnola; Baffo d Oro : Moretti = Nastro azzurro : x; Lo squalo azzurro del Mediterraneo; Il pesce azzurro più... vuoto; Cerca nelle Definizioni