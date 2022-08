Nome in comune fra le razze di coniglio e di gatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome in comune fra le razze di coniglio e di gatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANGORA

Significato/Curiosita : Nome in comune fra le razze di coniglio e di gatto

si possono contare una cinquantina di razze differenti, riconosciute con certificazioni. il nome italiano gatto deriva dal latino medievale gattus (viii...

che per un lungo periodo vennero anch'essi chiamati angora o british angora. per anni l'angora è stato riconosciuto solo nella varietà bianca e solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con nome; comune; razze; coniglio; gatto; Isola di Venezia che dà il nome ad un noto ponte; nome maschile o colore verde-azzurro; Rione fiorentino dal nome ... marino; Il nome del divo Valentino; Quella sativa è comune mente detta cumino nero; Una comune ricetta per le cozze; Grosso comune della Brianza; __ muscolare: un comune tipo di iniezione; Lo studio delle origini delle razze ; Da esso derivano la maggior parte delle razze di mastini; Altro nome delle razze ; razze canine cacciatori di piccoli animali ing; È molto simile al coniglio ; Veniva addestrato alla caccia al coniglio ; Le hanno la volpe e il coniglio ; Lana di pregio ricavata da una razza di coniglio ; Così dorme il gatto ; La pelliccia del gatto pardo americano; Li indossa un famoso gatto ; Nasce da un gatto domestico e un gatto leopardo; Cerca nelle Definizioni