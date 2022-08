Mese in cui cade la Festa della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mese in cui cade la Festa della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIUGNO

Significato/Curiosita : Mese in cui cade la festa della repubblica

Di essi la festeggia a marzo. in italia la festa cade la seconda domenica di maggio. le fonti disponibili non concordano sulla data in cui in italia si...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giugno (disambigua). giugno, denominato anche mese del sole o mese della libertà, è il sesto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

