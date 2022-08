Massa di neve o ghiaccio che precipita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Massa di neve o ghiaccio che precipita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VALANGA

Significato/Curiosita : Massa di neve o ghiaccio che precipita

neve che cade al centro degli strati glaciali ha una segnatura di d18o più leggera che ai loro margini, dal momento che il più pesante 18o precipita per...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi valanga (disambigua). la valanga (anche detta slavina) è un fenomeno che si verifica quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con massa; neve; ghiaccio; precipita; Un incombenza della massa ia; Quello di massa viene usato per tracciare un identikit; Il rapporto tra massa e volume di una materia; Abbandono in massa del suolo nativo; Valanga di neve polverosa; Si usano sulla neve e sull acqua; Si usano sulla neve e sull acqua; I... tutori di Biancaneve ; Si può fare sul ghiaccio ; Si usano sul ghiaccio ; Il climbing di chi arrampica sul ghiaccio ; Sport sul ghiaccio con pietre e scope; Rotolare, precipita re rivoltandosi; precipita tosi sul posto; Un salvagente per chi precipita ; La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipita zioni; Cerca nelle Definizioni