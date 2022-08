Se se ne mangiano tante il dentista lavora di più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se se ne mangiano tante il dentista lavora di più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARAMELLE

Significato/Curiosita : Se se ne mangiano tante il dentista lavora di piu

Mamma di daisy e vincent, sposata con ulisse e vampira da oltre 400 anni. odia la routine e inventa sempre qualcosa per distrarsi. è la dentista dei vampiri...

Vedi caramello (singolo). il caramello è il risultato della cottura del saccarosio sino alla sua fusione, che avviene oltre i 160 °c. con il caramello si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con mangiano; tante; dentista; lavora; Verdure che si mangiano per lo più cotte; Ne mangiano molti gli Statunitensi; Gruppo di persone che mangiano sedute insieme; Si mangiano con le seppie; Vigoroso, prestante ; Importante centro della civiltà minoica; Un erba irritante ; Così è un giunto meccanico rotante di trasmissione; Noto movimento indipendentista africano; Fa andare dal dentista ; Guglielmo irredentista ; Il dentista gioca al lotto perche..; Spetta al lavora tore in trasferta; lavora to come il riso bianco; Chi produce formaggi lavora ndo il latte; lavora presso una pompa di carburante; Cerca nelle Definizioni