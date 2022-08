A lui si attribuisce il giuramento dei medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A lui si attribuisce il giuramento dei medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IPPOCRATE

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ippocrate (disambigua). ippocrate di coo (o cos, o kos) (in greco antico: ppt, hippokrátes;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con attribuisce; giuramento; medici; Fautore della dottrina che attribuisce all universo i caratteri della divinità; Gli si attribuisce la scoperta dell elettricità statica; Dottrina religiosa che attribuisce qualità divine a oggetti; Luogo del giuramento della Lega lombarda; Disonorato come un patto o un giuramento ; Il medico autore di un famoso giuramento ; La località di uno storico giuramento ; La medici na che toglie le imperfezioni; Un premio per la medici na; Eseguono le lastre per esami medici ; Un medici nale come il bicarbonato; Cerca nelle Definizioni