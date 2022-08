Il liceo in cui si studia il greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il liceo in cui si studia il greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CLASSICO

Significato/Curiosita : Il liceo in cui si studia il greco

74334°e37.97402; 23.74334 il liceo (in greco antico: e, lýkeion) era un luogo dove aristotele fondò la scuola che fu chiamata liceo e anche peripatetica...

classico, riguardante l'antichità classica greco-latina, oppure gli studi classici a questa attinenti liceo classico – scuola superiore classico – album... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con liceo; studia; greco; Scuola dove si insegna pittura e disegno: liceo __; liceo : diploma = università : x; Nel liceo e nell università; Le prime del liceo ; studia i piani militari; La scienza che studia la vita; studia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missili; studia no l atomo; Astronomo greco primo teorico dell eliocentrismo; Il dio greco della medicina; Relativa a un famoso favolista greco ; Traduzione scolastica dal greco o dal latino; Cerca nelle Definizioni