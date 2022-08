Letteralmente prendere, accogliere in sè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Letteralmente prendere, accogliere in sè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONCEPIRE

Significato/Curiosita : Letteralmente prendere, accogliere in se

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi shinigami (disambigua). uno shinigami ( letteralmente "divinità della morte") è una personificazione...

Suoi protagonisti come un'età di cambiamento, maturò un nuovo modo di concepire il mondo e se stessi, sviluppando le idee dell'umanesimo, nato in ambito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

