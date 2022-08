In Italia esercita il potere esecutivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Italia esercita il potere esecutivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GOVERNO

Significato/Curiosita : In italia esercita il potere esecutivo

Dello stato, il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo" o "esecutivo", è in prima istanza il potere di far applicare...

Consiglio dei ministri governo di coalizione governo monocolore governo tecnico governo di unità nazionale governo di larghe intese governo di scopo altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con italia; esercita; potere; esecutivo; I Myricae italia ni di Virgilio e Giovanni Pascoli; Sede italia na di una battaglia vinta da Napoleone; Andrea, cantante e tenore italia no; Dinastia monarchica sotto cui si è unita l italia ; esercita zione di artiglieria; esercita l accusa; È conferita a chi esercita un potere legittimo; esercita nti una supremazia; I capi detengono quello del potere ; Bisogna superarli per potere accedere all università; Rivolta popolare contro il potere ; Era il potere dei Papi sovrani; Provvedimento emanato dall esecutivo ; Atti legislativi del potere esecutivo ; L'esecutivo del Bel Paese; Comitato esecutivo ; Cerca nelle Definizioni