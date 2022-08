Interpretò Oronzo Canà ne L allenatore nel pallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interpretò Oronzo Canà ne L allenatore nel pallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LINOBANFI

Significato/Curiosita : Interpreto oronzo cana ne l allenatore nel pallone

Anni ottanta. ha come protagonisti lino banfi, che interpreta l'allenatore di calcio oronzo canà, camillo milli e il duo comico gigi e andrea. il film...

Lino banfi ha aperto un ristorante, 28 settembre 2021 sito ufficiale, su linobanfi.it. banfi, lino, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia...

