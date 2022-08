Inizio di offensiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizio di offensiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OF

Significato/Curiosita : Inizio di offensiva

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi offensiva di kiev (2022). l'offensiva di kiev (in russo: ) fu una...

of – città della provincia di trebisonda (turchia) obcanské fórum – partito politico ceco fronte di liberazione del popolo sloveno, (in sloveno: osvobodilna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con inizio; offensiva; La sua presa diede inizio ad una nota rivoluzione; Giorno d inizio della Quaresima; Riportare ai valori di base, all inizio ; inizio d assemblea; Una pistola inoffensiva ; Un espressione offensiva ; L’inizio dell'offensiva ; Una burla inoffensiva ; Cerca nelle Definizioni