Improvvisa perdita di coscienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Improvvisa perdita di coscienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINCOPE

Significato/Curiosita : Improvvisa perdita di coscienza

La sincope è una perdita di coscienza transitoria (pdct), a insorgenza rapida, da ipo-perfusione cerebrale globale, di breve durata e a risoluzione spontanea...

Sportivo), in precedenza non ben distinte dalla sincope vera e propria. la perdita di coscienza della sincope è in genere associata ad alterazioni del flusso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con improvvisa; perdita; coscienza; improvvisa escursione armata a scopo di saccheggio; improvvisa e momentanea perdita di coscienza; Paura improvvisa e senza fondamento; All italiano di punto in bianco = improvvisa mente corrisponde in inglese l espressione out of thè..; Improvvisa e momentanea perdita di coscienza; perdita di capelli; perdita o mancanza lat; perdita improvvisa della memoria; Gli rimorde la coscienza ; Così è lo sguardo della coscienza ; Improvvisa e momentanea perdita di coscienza ; Pesa sulla coscienza ; Cerca nelle Definizioni