Giorno d inizio della Quaresima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giorno d inizio della Quaresima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERCOLEDI

Significato/Curiosita : Giorno d inizio della quaresima

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi quaresima (disambigua). la quaresima è una delle ricorrenze che la chiesa cattolica e altre chiese...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mercoledì (disambigua). mercoledì è il giorno della settimana tra il martedì e il giovedì, dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con giorno; inizio; della; quaresima; Caratteristica delle notizie del giorno ; Il giorno attuale; Il giorno che manca agli stralunati; In pieno giorno ; Riportare ai valori di base, all inizio ; inizio d assemblea; Uguale... all inizio ; L inizio del bimestre; Il sesto della settimana; Lo studio dell evoluzione della lingua nel tempo; Infiammazione della vescica urinaria; Importante centro culturale a nord della Svizzera; Il primo giorno di quaresima nel rito romano; Il primo giorno di quaresima ; Lo sono i paramenti quaresima li; I venerdì di quaresima la prevedono dalle carni;