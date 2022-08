Finimento da cavallo per condurlo a mano a piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finimento da cavallo per condurlo a mano a piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAVEZZA

Significato/Curiosita : Finimento da cavallo per condurlo a mano a piedi

Dei quattro cavalli ed ora arranca stancamente nei dintorni di poitiers. per rendere meno dura la fatica gli uomini seguono il carro a piedi, c'è un vento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cavezza (disambigua). la cavezza o capezza è un finimento utilizzato per legare e per condurre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con finimento; cavallo; condurlo; mano; piedi; Mangiare a sfinimento ... o essere sballati; Sfinimento fisico e mentale: esaurimento __; finimento della bestia da soma; Portare allo sfinimento ; Una forma letteraria di cavallo ; La parte del cavallo su cui si monta; Il figlio di un asina e di un cavallo ; Gli sport che si fanno con il cavallo ; Spaghetti cinesi tirati a mano ; Ossa della mano ; È tipica della persona alla mano ; Profumano il bar al mattino; Accomuna i vegetali ai piedi ; Si prende cura dei piedi a livello sanitario; Rimettersi in piedi dopo una caduta; Rema sempre in piedi ; Cerca nelle Definizioni