Finestroni circolari tipici delle chiese gotiche - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ROSONI

Significato/Curiosita : Finestroni circolari tipici delle chiese gotiche

Granito presenta grandi patere circolari con stemmi sforzeschi e domenicani. sulla fascia superiore corre una teoria di finestroni e nicchie dalle cornici in...

E dove un rosone era presente centralmente in facciata, sostituito nel xvi secolo con l'ampia finestra di poco successivi furono i rosoni del duomo di...

