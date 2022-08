Ne è un esempio il calcio di rigore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne è un esempio il calcio di rigore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENALITA

Significato/Curiosita : Ne e un esempio il calcio di rigore

Calcio. il calcio di rigore, o più semplicemente rigore, è la ripresa di gioco utilizzata nel calcio quando un calciatore commette nei confronti di un avversario...

La penalità massima è la penalità partita (di norma 5 minuti + 20 + espulsione definitiva). tra le penalità si conta anche il rigore. le penalità da 2... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

