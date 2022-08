Un erba irritante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un erba irritante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORTICA

Significato/Curiosita : Un erba irritante

(traduzione e rilettura del sonetto petrarchesco una candida cerva sopra l'erba) fosse proprio la bolena, qui descritta come irraggiungibile e appartenente...

Disambiguazione – "ortica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ortica (disambigua). l'ortica comune (urtica dioica l., 1753) è una pianta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

