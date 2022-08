Ditta lombarda di ipermercati e centri commerciali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ditta lombarda di ipermercati e centri commerciali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BENNET

Significato/Curiosita : Ditta lombarda di ipermercati e centri commerciali

Periodo di un grande centro commerciale (dapprima costituito solo da un supermercato, in seguito ipermercato che può ora contare su una sessantina di esercizi...

bennet è un'azienda italiana nata nel 1964 a como operante nel mercato degli ipermercati e dei centri commerciali. l'azienda fu fondata dai fratelli ratti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

